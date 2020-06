TODIBO NAPOLI– In caso di addio di Kalidou Koulibaly, il Napoli comincia già a cercare il sostituto del difensore senegalese. Il nome che risuona ultimamente è quello di Jean Clair Todibo del Barcellona attualmente in prestito allo Schalke 04.

Todibo Napoli, numeri, caratteristiche

Giocatore classe 99, è cresciuto calcisticamente in Francia, nelle giovanili prima del Les Lilas e poi del Tolosa. Nel 2018 è passato nella prima squadra dove ha giocato 10 partite con un solo gol. Il giocatore passa a parametro zero al Barcellona ma il club blaugrana annuncia di aver pagato circa un milione per anticipare il suo arrivo. Nel Barcellona ha poco spazio e così viene mandato il 15 gennaio 2020 in prestito in Germania, allo Schalke 04. Con la squadra tedesca, per via dell’interruzione del campionato, ha solamente giocato 8 partite senza nessun gol. Nonostante la sua giovane età, Todibo è un giocatore molto fisico ed il suo ruolo naturale è il difensore centrale ma può essere adattato anche da mediano. In patria stravedono per lui tanto da paragonarlo, per via delle sue abilità, a Capoue.

Todibo per il dopo Koulibaly

Secondo quanto dichiarato dal Mundo Deportivo, famoso quotidiano spagnolo, il Napoli sarebbe davvero interessato al difensore. Il club dovrà trattare con il Barcellona che ha fissato il prezzo del cartellino del giocatore: 25 milioni di euro. Il club spagnolo non intende scendere al di sotto di questa cifra e il Napoli non è l’unica squadra interessata al difensore della squadra di Gelsenkirchen. Su di lui ci sono anche altre squadre europee come l’Everton, Siviglia, Watford, Southampton e Colonia. Visto la difficile permanenza di Koulibaly col club, il Napoli punta davvero al nome ma solo nel caso in cui ci dovrebbe essere una buona offerta per lasciare via il difensore azzurro che sembra più orientato verso la Premier.