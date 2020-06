Possibile rivoluzione in Serie A. La Lega divisa in due parti: una sportiva e l’altra commerciale

C’è la possibilità di una completa rivoluzione in Serie A. A parlare di un possibile progetto futuro è la Repubblica.

Come riprotato dal quotidiano, la Lega si scinderebbe in due parti: una sportiva e l’altra commerciale che si occuperebbe dei diritti, sponsor e del commerciale. In questo progetto possono anche rientrare i fondi. Tra le offerte c’è il fondo CVC che ha offerto 2,2 miliardi per il 20% . La Lega terrà un’assemblea straordinaria per una possibile asta dei fondi e non intende cedere oltre il 20%.