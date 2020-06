AIC, il vicepresidente: “Polemiche per le 21.45? Chiedete alla Lega perché giochiamo a quest’ora. A San Siro 32 gradi? Abbiamo evitato le 16.30”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Calcagno, vice presidente AIC. Ecco quanto evidenziato:

“Avevamo chiesto di rimuovere lo slot del pomeriggio, non di metterlo alla sera. All’inizio erano previste il doppio delle partite alle 16:30, quindi è stata una scelta autonoma decidere certi orari piuttosto che altri. Non credo che giocare alle 16:30 sia meglio che le 21:30, la nostra richiesta formalizzata era quella di togliere lo slot, da lì si è arrivati ad un’autonoma decisione che ha portato ad un miglioramento – secondo noi dell’AIC – ma non è stata nostra richiesta posticipare.

È una situazione che può essere migliorata, ma bisogna parlare con la Lega. C’è sempre uno scarica barile, ma siamo tutti in un sistema. A me non piace quest’orario, l’AIC voleva mantenere lo slot serale e pre serale, dopo le partite serali si dorme molto poco o per niente“.