Attenzione alla diffida: 5 calciatori del Napoli rischiano di saltare il match con l’Atalanta

Il Napoli si appresta a giocare il match di campionato contro la Spal, ma gioco forza un pensiero verrà fatto anche alla sfida successiva con l’Atalanta, probabilmente ultima spiaggia per gli azzurri per riaprire la rincorsa al quarto posto.

Ecco perché, per la sfida di Bergamo, Gattuso vorrà avere tutti i calciatori a disposizione. Dunque contro la Spal 5 calciatori azzurri dovranno fare attenzione a non essere ammoniti, in quanto diffidati. Parliamo di: Demme, Koulibaly, Mertens, Milik e Zielinski.

Due invece i diffidati dei bergamaschi che giocheranno contro l’Udinese in trasferta: Malinovskyi e Palomino.