KKN- Cinque nomi per sostituire Callejon: tra questi anche un giocatore del Werder Brema

I collegi di Radio Kiss Kiss Napoli hanno discusso del calciomercato del Napoli. Per l’addio a fine campionato di Callejon, tantissimi sono i nomi che sono stati accostati per sostituire lo spagnolo.

Oltre a quello noto di Cengiz Under, sono stati inseriti altri nomi. Tra questi Bernardeschi, Soares e anche Jeremie Boga. L’ultimo nome comparso è quello di Milot Raschica, esterno sinistro kosovaro del Werder Brema, giocatore che è molto apprezzato dal Napoli. Su di lui però ci sono anche altre squadre di Serie A come il Milan e altre due squadre della Bundes come Herta Berlino e Lipsia.