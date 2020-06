Liverpool duro comunicato contro i festeggiamenti per il titolo: “Comportamento inaccettabile. Quando si potrà organizzeremo una parata”

Il Liverpool ha vinto lo il campionato, dopo circa 30 anni, complice la sconfitta del City contro il Chelsea. Chiaramente migliaia di tifosi si sono riversati in strada per festeggiare il titolo. Ma il Liverpool non ha per niente accettato il comportamento dei propri tifosi che non hanno rispettato le norme. I Reds hanno così emesso un comunicato ufficiale:

“Il potenziale pericolo di un secondo picco di Covid-19 esiste ancora e dobbiamo lavorare insieme per assicurarci di non vanificare tutto quello che è stato fatto durante il lockdown. Quando ci saranno le condizioni di sicurezza, lavoreremo tutti insieme per organizzare una parata per festeggiare tutti insieme la vittoria. Fino a quel momento, la sicurezza della nostra città e della nostra gente continua a essere la nostra priorità numero uno“.