I colleghi di Radio Kiss Kiss hanno parlato del rinnovo del capitano Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli. Ecco quanto dichiarato in merito:

“Insigne andrà in scadenza tra 2 anni, al momento non sono previsti incontri perché non ci sono necessità di parlare di questa situazione. Il discorso sul rinnovo contrattuale di Insigne è rimandato al prossimo anno“