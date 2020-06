EUROAVVERSARIA – Iago Aspas beffa il Barcellona: il Celta Vigo pareggia 2-2 nel finale

Stop inatteso per il Barcellona, avversario del Napoli in Champions League. I blaugrana non sono andati oltre il 2-2 in casa del Celta Vigo nel match valido per la 32esima giornata della Liga.

Il pari potrebbe costare caro alla squadra di Setien: il Real Madrid, che insegue ad un solo punto, potrebbe andare in vetta nel caso in cui domani dovesse battere l’Espanyol.

Per il Barcellona è stata una vera beffa, visto che il gol del pareggio è arrivato nel finale con una punizione di Iago Aspas all’88’. Due volte in vantaggio grazie alla doppietta di Suarez, il Barcellona si è fatto rimontare entrambe le volte.