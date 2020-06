Sky sgancia la bomba: “Inter pronta a chiudere con il Real per Hakimi”

Il giornalista di SkySport Fabrizio Romano sgancia la bomba di mercato: Hakimi e l’Inter potrebbero presto legarsi calcisticamente. La trattativa con il Real Madrid è in stato avanzato.

Il giocatore è pronto al trasferimento

Il Calciomercato in entrata dell’Inter potrebbe subire un forte scossone nei prossimi giorni: il nome da tenere sotto controllo è quello di Achraf Hakimi.

Secondo il giornalista di SkySport Fabrizio Romano, l’Inter avrebbe deciso di sferrare il colpo di mercato decisivo per assicurarsi le prestazioni del centrale marocchino, di proprietà del Real Madrid.

Decisiva, per la riuscita della trattativa, la volontà del giocatore di lasciare Madrid e giungere in una squadra dove possa giocare titolare.

Ecco, nel dettaglio, il tweet di Fabrizio Romano:

“L’ Inter è in trattativa avanzata per Achraf Hakimi. Il laterale vuole lasciare il Real Madrid per giocare da titolare, l’Inter è in contatto con Real e col giocatore che ha dato apertura ad ascoltare l’offerta. E’ la prima scelta e si lavora per chiudere.”

Lo stesso Gianluca di Marzio ha poi rafforzato i termini della trattativa, che potrebbe chiudersi a titolo definitivo per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.