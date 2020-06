SKY – Napoli, occhi su Cengiz Under: costa 25 milioni

Cengiz Under al Napoli? Una suggestione, per ora, ma non è detto che non possa tramutarsi in qualcosa in più. Gli azzurri cercano un esterno per la prossima stagione, in vista dell’addio quasi certo di Callejon e di quello probabile di Lozano.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, è spuntato in queste ore il nome di Cengiz Under. Turco, classe ’97, in Serie A ha già mostrato discrete qualità anche se non del tutto: quest’anno è stato frenato da un infortunio.

Il Napoli l’ha inserito in lista, conscio anche di una valutazione non insormontabile: la Roma potrebbe lasciarlo andare per 25 milioni di euro.