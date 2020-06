Parla il dg della Spal: “Petagna resta fino al 31 agosto. Non ho mai parlato con Giuntoli per Fares”

Il direttore generale della Spal, Andrea Gazzoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, parlando di Andrea Petagna.

Petagna è già un giocatore del Napoli ma Gazzoli ha sottolineato che il centravanti concluderà la stagione in quel di Ferrara. Il dg ha parlato anche della ripresa del calcio e delle possibilità di salvezza della Spal. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Stiamo ripartendo con il calcio, era dura ma va ringraziato il governo. Abbiamo bisogno di trovare la vittoria per restare agganciati al treno salvezza. Andremo al San Paolo in salute, l’allenatore tiene tutti sul pezzo e abbiamo recuperato diversi giocatori dagli infortuni. Giochiamo contro una corazzata che sta bene e sarà difficile per noi. Non abbiamo ancora depositato la modulistica per Petagna, stiamo ratificando con il Napoli e con il suo agente, resterà in prestito fino al 31 agosto alla Spal. È un ottimo giocatore, si giocherà le sue carte al Napoli. Murgia ha avuto un’annata sfortunata, ma con lui abbiamo fatto un investimento importante. Sono molto amico con Giuntoli, ma non abbiamo mai parlato di Fares”.