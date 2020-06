La Repubblica, per Milik la Juve ora offre due contropartite tecniche

Nell’edizione odierna, La Repubblica parla delle squadre interessate ad Arkadiusz Milik, ormai in partenza dal Napoli.

Il quotidiano parla dell’improbabilità di un rinnovo del polacco, dell’offerta della Juventus e dell’interessamento di altre big europee. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“La lista delle pretendenti per Milik è abbastanza lunga: ci sono anche il Tottenham di Mourinho (e magari in cambio di Lucas Moura), l’Atletico Madrid e la Juventus. Pure con i bianconeri si studiano le contropartite adeguate: i bianconeri offrono il difensore Romero e l’esterno sinistro Luca Pellegrini. Al Napoli non dispiacerebbe Federico Bernardeschi, che consentirebbe a Gattuso di affrontare il post Callejon con un rinforzo di alto livello”.