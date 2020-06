“Fuochi d’artificio in perfetto stile napoletano”: Pioggia di polemiche per l’Ansa

Il Liverpool di Jürgen Klopp è campione d’Inghilterra. In seguito alla sconfitta del Manchester City, battuto dal Chelsea per 2-1, ha avuto la matematica certezza del titolo, a trent’anni dall’ultimo.

L’Ansa ha commentato i festeggiamenti dei tifosi Reds lasciandosi andare in delle dichiarazioni che hanno fatto arrabbiare non poco il popolo napoletano. Non sono infatti mancate le polemiche per il termine “napoletano” usato in senso dispregiativo per epitetare i festeggiamenti dei tifosi del Liverpool. Ecco il trafiletto, scritto dall’Ansa, che fatto imbestialire il popolo napoletano.

“La polizia invano ha cercato di chiudere le strade di accesso allo stadio di Anfield, dove con razzi e fuochi d’artificio in perfetto stile napoletano i tifosi hanno festeggiato la vittoria della squadra di Jürgen Klopp”.