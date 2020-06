Di Canio attacca Ancelotti: “Ha vinto nei club dove si vince a prescindere dall’allenatore”

Paolo Di Canio, ex calciatore, allenatore ed opinionista tv, ha rilasciato un’intervista per Il Mattino, parlando anche dell’ex allenatore del Napoli, Carlo Ancellotti.

Di Canio ha attaccato Ancellotti, con toni tutt’altro che lusinghieri, accusandolo di aver vinto solo in squadre in cui si vince a prescindere da chi è l’allenatore. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ancellotti all’Everton ha trovato la sua dimensione: lo dice la sua storia, lui è tra i migliori nella gestione di grandi campioni che giocano nei grandi club. Ha vinto dove si vince a prescindere da chi è l’allenatore: al Real dove però hanno vinto in tanti, al PSG e al Bayern. Al Napoli invece non è andata così: al primo anno ha sfruttato i meccanismi lasciati in eredità da Sarri, al secondo doveva metterci del suo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, con il banco che è saltato”.