Contini, l’agente: “Il Napoli vuole tenerlo in rosa l’anno prossimo, ma vuole fare il secondo”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne ma anche di Nikita Contini, ha parlato proprio del portiere di proprietà del Napoli. L’ha fatto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, sostenendo:

“Nikita Contini? Il Napoli mi ha risposto picche, è un giocatore che vogliono tenere in rosa assolutamente. Ha fatto uno straordinario campionato, vorrebbero tenerlo in rosa il prossimo campionato.

Se deve rimanere in rosa per fare il terzo portiere, ci guarderemo intorno. Vediamo se l’anno prossimo ci sarà la possibilità di essere tra i 15/16 giocatori che possono giocare al Napoli. È ’96, fare il terzo portiere non vale la pena, fare il secondo di Meret è accettabile. Più un portiere gioca, più acquisisce esperienza“