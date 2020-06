Nella 30^a giornata di Serie B, il Benevento va di scena ad Empoli. Agli stregoni serve la vittoria per poter festeggiare in anticipo la promozione in Serie A ma i sanniti non vanno oltre lo 0-0.

In un campionato sempre dominato, per poter rivedere la massima serie con 8 turni di anticipo, la squadra di Inzaghi deve vincere la prossima partita in casa contro la Juve Stabia.