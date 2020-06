AS – Atletico su Milik, colloquio con il Napoli! Ma Diego Costa non piace come contropartita

Non c’è solo la Juventus su Arkadiusz Milik. L’attaccante classe ’94 è in uscita dal Napoli, in virtù di un contratto in scadenza nel 2021. Senza rinnovo sarà cessione ed è proprio quest’ultima la strada che sembra essersi spianata per il polacco.

Ieri, il suo agente David Pantak è stato a Castel Volturno nella giornata di ieri per incontrare De Laurentiis e Giuntoli. Non solo: secondo quanto scrive AS, noto quotidiano spagnolo, ci sarebbe stata una call conference con i dirigenti dell’Atletico Madrid.

I colchoneros sono alla ricerca del dopo Diego Costa e avrebbero messo gli occhi proprio su Milik. Il direttore dell’area tecnica Andrea Berta avrebbe preso parte alla conference. L’offerta dei colchoneros per il polacco sarebbe di 5 milioni annui, il doppio di quanto percepisce a Napoli.

Il problema è la richiesta di ADL di circa 40-50 milioni. L’Atleti sarebbe disposto a offrire Diego Costa in cambio, ma è un nome che non rientra nei parametri del Napoli.