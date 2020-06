Napoli, problemi per i rinnovi di Di Lorenzo e Mario Rui. Il manager Giuffredi ammette: “Sono convinto che si troverà un accordo”

Mario Giuffredi, procuratore tra l’altro di Mario Rui e Giovanni di Lorenzo, oltre di Hysaj, Sepe e Veretout, ha parlato a Radio Punto Nuovo.

Problemi per i rinnovi dei suoi assistiti, ma tutto può chiudersi in maniera positiva.

Ecco le sue parole:

“Non ho mai avuto nessun tipo di problema con De Laurentiis, tutto ciò che ho fatto l’ho sempre portato in porto con la felicità di tutti. C’è stato qualche disguido per Mario Rui, Di Lorenzo, Hysaj, ma di certo non cambio idea sulla persona.

Di Lorenzo e Mario Rui? C’è stato qualche disguido, sono convinto che si troveranno gli accordi.

Gattuso? Ha lavorato giorno e notte dal punto di vista tattico e mentale con la squadra e poi è stato coerente, rispettoso e sincero con i giocatori. Siccome sono bravi ragazzi, gli hanno dato l’anima e continuano a farlo.

Veretout? Bel gol, anche a Faraoni è stato annullato un gol e Sepe ha parato due rigori. È stata una settimana molto interessante per i nostri assistiti. Interesse del Napoli? Aria fritta, adesso ci si concentra sul campionato.

Callejon? È un bravissimo ragazzo e professionista, per quel che ha dato al Napoli, merita solo tanto rispetto”.