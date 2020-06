Marcolin: “Contro la SPAL se il Napoli è concentrato non c’è partita. Sapete come chiamano Ospina nello spogliatoio?”

Dario Marcolin, ex giocatore del Napoli ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21, nel corso del programma “Giochiamo d’anticipo”. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Marcolin ha parlato del cammino del Napoli e dell’importanza della concentrazione in ogni partita e svelato una curiosità su David Ospina. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha fatto 12 partite: due pareggi, una sconfitta col Lecce e tutte vittorie. Contro la Spal è una partita nella menta dei giocatori, non sul campo, il Napoli se è concentrato vince 3-0, non dobbiamo nemmeno stare qui a parlarne. La Spal non può fare catenaccio, deve provare a fare qualcosa per salvarsi”.

“Sapete come chiamano nello spogliatoio Ospina? El Patrón, è così dello chiamano. Dal campo lo dicono continuamente quando devono ripartire da dietro”.