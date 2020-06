L’Atalanta vince, corre e diverte: merito di… Bangsbo

L‘Atalanta ha vinto 7 delle ultime 7 partite giocate. Contando anche la Champions League. Il quarto posto, forse, va anche un po’ stretto alla Dea. Una macchina perfetta quella di Gian Piero Gasperini, che segna, diverte, vince e corre tanto. Anche in Europa, con i quarti di finale acquisiti, è una rivelazione e tutte le squadre, anche le big, temono di affrontarla.

Ieri, nella gara contro la Lazio, un approccio sbagliato ha messo in salita il match. Nella ripresa però, Gomez e compagni, hanno rimontato e vinto l’incontro, correndo fino alla fine, sfiancando i calciatori avversari e sfiorando anche il quarto gol (la partita è finita 3-2).

Ma qual’e il segreto? Si chiama Jens Bangsbo. Chi è? Classe 1957, due lauree e una cattedra all’Università di Copenaghen, un passato da calciatore in Danimarca con oltre 350 presenze nella prima divisione, è conosciuto per aver lavorato nella Juve di Ancelotti prima e di Marcello Lippi poi. A Bergamo è arrivato nel 2018, voluto da Gasperini, che lo conosceva ai tempi bianconeri quando allenava la Primavera.

Bangsbo ha studiato fisiologia dello sport, si è concentrato sul calcio ed è un innovatore nel campo della preparazione atletica, focalizzando il tutto sull’alimentazione dei giocatori. È anche l’inventore dello yo-yo test, un metodo proprio di diversi allenatori per misurare le performance atletiche degli atleti, conosciuto da tutti gli addetti ai lavori.

In passato ha collaborato anche con altri club stranieri, Ajax e Liverpool su tutti e con professionisti di livello Mondiale, come Cristiano Ronaldo, Iniesta, Tevez, Ronaldinho e Fabregas, in collaborazione con la Nike. In Italia è molto conosciuto e apprezzato. Se l’Atalanta va a mille è anche, e soprattutto, merito suo.