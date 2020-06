Gabriel Magalhaes ammette: “Non so se piaccio al Napoli, ma voglio giocare e arrivare in nazionale”

Il difensore del Lille, Gabriel Magalhaes, finito nel mirino del Napoli e dato come sostituto di Kalidou Koulibaly, ha parlato all’Equipe.

Il suo futuro è in bilico, ma al classe ’97 interessa solo di giocare, qualunque sia la sua destinazione.

Ecco le sue parole:

“Napoli? Non so se piaccio al Napoli, se piaccio a Gattuso o a Giuntoli, ma una cosa so: voglio giocare. Sui social e su internet spuntano tante cose, Gabriel di là, Gabriel di qua, ma in realtà non sappiamo dove andrò.

Voglio arrivare più in alto e possibile. Serie A o Premier League? Sono due ottimi campionati, ma voglio andare in un club che mi permette di arrivare in nazionale, il mio grande sogno.

Futuro? Se lo sapessi, ve lo direi, ma non lo so, aspetto. È gratificante sapere che molte squadre parlano di me”.