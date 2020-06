Corriere Fiorentino – Clamorosa suggestione di mercato: Spalletti alla Juventus e Sarri alla Fiorentina

Il rapporto tra Maurizio Sarri e la Juventus non è idilliaco. Il tecnico fatica ad imporre il suo gioco e dopo la sconfitta nei primi due trofei della stagione, Supercoppa e Coppa Italia, non può fallire in campionato e in Champions League.

Il suo futuro non è ancora scritto e la Vecchia Signora potrebbe rompere con il suo attuale allenatore.

Da mesi, alla panchina della Fiorentina, viene accostato Luciano Spalletti. Ma il Corriere Fiorentino riporta una suggestione di mercato: la società toscana prenderebbe Sarri, mentre, la Juventus opterebbe per l’ex Inter.

Commisso vuole tornare in Europa, Sarri è toscano e simpatizzante viola. La Juventus potrebbe non accettare l’idea di aspettare il gioco del 61 enne e quindi, questo piccolo valzer di panchine, potrebbe diventare realtà.