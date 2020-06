Corbo attacca i calciatori: “Si sentivano Pelé e volevano il triplo dell’ingaggio: Gattuso li ha domati!”

Antonio Corbo, editorialista de “La Repubblica“, ha attaccato i calciatori del Napoli, evidenziando le capacità di Rino Gattuso di mettere a posto la situazione.

Corbo è intervenuto a “Radio Kiss Kiss Napoli“, durante la trasmissione Radio Goal, parlando dei giocatori del Napoli, accusandoli di sentirsi Pelé nel chiedere il triplo dell’ingaggio. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“La colpa è del disordine della gestione precedente, dovuto alla leggerezza di Ancelotti nella gestione e soprattutto alla supponenza dei calciatori del Napoli, a far andare meglio il Napoli adesso. Come ha detto anche Gattuso, quando lui è arrivato tutti si sentivano Pelé, tutti volevano il triplo dell’ingaggio. Gattuso ha domato quella squadra, l’ha rimessa in moto. Dopo gli errori di inizio stagione, la squadra ha ripreso dignità sportiva”.