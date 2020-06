KKN – Segnali negativi dagli agenti, accordo lontano per il rinnovo di Milik

Uno dei casi da risolvere in casa Napoli è quello legato al rinnovo di Arek Milik. Il calciatore polacco, in scadenza nel 2021, potrebbe finire sul mercato qualora non decidesse di prolungare il suo attuale contratto con la società azzurra.

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha fornito aggiornamenti in merito. Al momento, infatti, le possibilità di trovare un accordo tra il Napoli e l’entourage di Milik sono decisamente basse. I segnali sono negativi, con gli agenti del centravanti polacco che hanno fatto capire che le parti sono ancora lontane.