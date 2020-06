Lozano si sblocca a Verona: Gattuso ha ritrovato il suo “desaparecido?”

Nella prima di campionato dopo la sosta, il Napoli va di scena a Verona contro un Hellas che cerca di accalappiare un posto in Europa. Gli azzurri cercano di dimenticare la gioia della Coppa Italia per cercare una rimonta (im)possibile contro un’Atalanta sempre più lontana. Il Napoli riesce ad espugnare il Bentegodi con un gol di Milik, ancora decisivo dopo il rigore in Coppa, ma soprattutto con l’inaspettato Hirving Lozano.

¿Dónde está Lozano?

È la domanda che si sono fatti un po’ tutti i tifosi del Napoli (ma non solo). L’ultima apparizione, da titolare, risale al 31 agosto nella sfida in campionato contro la Juventus dove Lozano fa il suo esordio con la maglia azzurra. Il messicano è autore di una partita di grande tecnica impreziosita dal gol del momentaneo 3-1 che darà il La alla rimonta verso il pareggio. Il giocatore stupisce tutti e sembra essere ormai titolare inamovibile ma non sarà così. Da lì in poi il giocatore viene utilizzato sempre poco o comunque non nel suo ruolo naturale, ossia l’esterno destro.

El Chucky è stato fortemente voluto da Davide Ancelotti, figlio di Carlo che aveva tutt’altre aspettative. Il giocatore, invece, appariva spaesato, non amalgamato nel gioco che l’ex Milan cercava di porre, una nota stonata all’interno di una melodia. Per via del suo mancato utilizzo, Lozano era uno dei primissimi giocatori ad avere già la valigia pronta e ad abbandonare l’ombra del Vesuvio.

L’invasione messicana

Avere la nomea di acquisto più oneroso della storia è sempre stato difficile. Lo sa Higuain che ha conservato il primato come acquisto record del club (pagato 39 milioni dal Real Madrid) fino al 23 agosto 2019. In quel giorno Higuain si vede surclassato da Lozano per cui il club sborsa 42 milioni nelle casse del PSV Eindhoven. Statistiche alla mano, il giocatore li meritava tutti. Dopo i 35 gol in 60 presenze in Eredivise e il buon mondiale col Messico nel 2018, il giocatore era ormai sulla bocca di tutti.

Pronto a diventare un grande fenomeno del calcio mondiale ed ottenendo gli elogi di tutti, il Napoli lo acquista nutrendo questa speranza. Ma da matricola a meteora il passo è davvero breve, il giocatore non trova spazio neanche con Gattuso. Persino lo stesso Elmas viene prima nelle gerarchie offensive dell’allenatore azzurro. Ma ecco un alleato, o meglio, molti alleati in aiuto del giocatore: i suoi connazionali. Da quando il giocatore siede in panchina, i messicani hanno letteralmente invaso le pagine social del club (più dei napoletani stessi). Ad ogni post pubblicato ci sono sempre commenti (non molto colorati) verso Gattuso che difendono Lozano visto in patria come un fenomeno.

Gattuso mette el Chucky nella fiesta azzurra

Gattuso sembra aver accolto l’appello dei messicani e ha deciso di far entrare Lozano seppur a pochi munti dal termine. Il giocatore viene motivato da Gattuso con un “Go, Chucky Go” con la speranza di dare più intensità ad un risultato ancora in bilico sull’1-0. Ed è proprio il messicano a coronare, a pochi minuti dal termine, il raddoppio definitivo su assist di un ritrovato Ghoulam che chiude completamente la pratica Verona. Come se non bastasse, il giocatore va anche vicino alla sua primissima doppietta personale che però si vede fallire sbagliando a tu per tu con Silvestri. Insomma, Gattuso sembra aver rispolverato un giocatore che teneva in disparte e dopo la questione della gerarchia sui portieri, sarà costretto anche a rivedere la questione attaccante, perché el Chucky ormai non sembra più un desaparecido.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Cesare Tartaglione