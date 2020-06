Infortunio per Mandragora: rottura del legamento crociato per il centrocampista dell’Udinese

Le lacrime della serata di ieri avevano fatto pensare a qualcosa di grave e purtroppo sono arrivate conferme. Rolando Mandragora si è procurato la rottura del legamento crociato durante la sfida tra Torino e Udinese.

Mandragora tornerà il prossimo anno, in questi casi si prevedono almeno sei mesi di stop (quest’anno aveva segnato 3 gol in Coppa Italia, sempre titolare in campionato). Una brutta notizia per l’Udinese.