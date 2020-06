Avv. Grassani: “Del contratto di Callejon si sta occupando il Napoli. Non ci sono novità sul caso multe. E su Petagna…”

L’avvocato Mattia Grassani, legale che tra le altre società segue anche la SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Della situazione riguardante il contratto di Callejon se ne sta occupando il Napoli, non posso dire altro. Parliamo di una questione delicata, vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Sulle multe non è cambiato nulla, definirei la situazione stagnante e non c’è molto da aggiungere.

Petagna? Purtroppo ci sono punti deboli come contratti in scadenza e calciatori in prestito. Alcuni aspetti andrebbero regolamentati”.