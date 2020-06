Cairo rivela: “In Coppa Italia ho tifato per il Napoli. Belotti? Non lo vendo”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1. Ecco quanto evidenziato:

“Per chi facevo il tifo in Napoli-Juventus di Coppa Italia? Sono il presidente del Torino, è abbastanza semplice immaginarlo. Tra l’altro sono un po’ simpatizzante del Napoli.

Belotti? Non lo vendo, perché dovrei, me lo tengo stretto. Per lui ho rifiutato cifre importanti e non mi sono affatto pentito, anzi, ha fatto benissimo”.