James Rodriguez confessa: “Pensavo di andare all’Atletico Madrid. L’offerta del Napoli non era buona”

Il trequartista del Real Madrid, James Rodriguez, ha parlato ai microfoni di ‘Gol Caracol’ della sua situazione e dell’offerta avuta dal Napoli in estate. Ecco quanto evidenziato:

Pensavo che l’operazione con l’Atletico Madrid si sarebbe chiusa. Onestamente, non mi hanno permesso di andare nel club in cui volevo. Volevano che andassi in un’altra squadra. C’era anche un’offerta dall’Italia (il Napoli, ndr), ma non mi convinceva perché ritenevo che non fosse buona.

All’epoca, il mio agente Jorge Mendes mi disse che il Real Madrid lo aveva chiamato, che avevano una proposta dalla Cina; io gli dissi che non ero pronto per andare in Cina perché sento di poter dare molto al calcio in Europa”.