Gattuso a Dazn: “La squadra ha fatto bene, ed è in salute. Bisogna dare una chance a Ghoulam. Su Milik…”

Gennaro Gattuso, dopo la vittoria per 2-0 del Napoli contro il Verona, è intervenuto nel post partita di Dazn. Ecco quanto dichiarato:

“In questo momento la squadra sta facendo tutto bene. Oggi era la partita di Lozano, la prossima magari può essere quella di Younes. Quando si fa parte di una squadra di calcio bisogna allenarsi sempre al 100%. Le cinque sostituzioni sono state molte utili. .“

“Riduttivo dire che il Napoli è stato solo compatto. Abbiamo fatto una grande partita in fase di possesso e non possesso. Da tempo che dico che la squadra è cresciuta ed è in salute. Nel primo tempo magari potevamo far girare di più la palla e dobbiamo essere più bravi coi terzini, questo è l’aspetto da migliorare“.

“Dal punto di visto dell’allenamento, i ragazzi hanno seguito ciò che era stato chiesto e si sono presentati in un’ottima condizione“.

“Recupero di Ghoulam? Ghoulam quando sono arrivato dava poca continuità agli allenamenti. Lui era uno dei terzini più forti al mondo e ora merita una nuova chance“.

“Rinnovo Milik? Non parlo di soldi, so che Arek ha problemi con il contratto. Ora ci sono pochi giocatori forti come lui ma la decisione sta al club e al giocatore stesso”