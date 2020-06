FOTO – Douglas Costa perde le staffe con un tifoso: “Tu e tua sorella, figlio di p…”

C’è del nervosismo in casa Juventus. Malgrado la vittoria con il Bologna, la sconfitta in Coppa Italia con il Napoli brucia ancora e le critiche a Sarri sono ancora feroci. E il nervosismo cresce anche nei calciatori.

Douglas Costa è stato protagonista fuori dal terreno di gioco, in uno scontro social con un tifoso su Twitter, che ha accusato Douglas di stare troppo tempo su TikTok. La risposta dell’esterno brasiliano non si è fatta attendere, che su Twitter ha ribattuto con un’espressione in portoghese facilmente traducibile.

Alla frase “stai sotto un treno” del tifoso, Costa ha risposto con un “Tu e tua sorella, figlio di p…” che probabilmente non piacerà ai vertici bianconeri. Non è d’altronde la prima volta che Douglas Costa perde le staffe: si ricordano altri episodi social e lo sputo a Di Francesco.