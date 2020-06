Tuttosport – Sarri confessa: “Non scelgo io. Ronaldo e Dybala hanno deciso dove giocare”

L’edizione odierna di Tuttosport apre con una clamorosa rivelazione di Maurizio Sarri che nella partita persa in finale contro il Napoli di Gattuso avrebbe voluto schierare CR7 come centravanti. L’opposizione dei giocatori però ha fatto si che Dybala si scambiasse con il campione portoghese giocando da falso nueve, con Cristiano sulla sinistra e Douglas Costa sulla destra.

Stasera la Juve tornerà in campo, al Dall’Ara contro il Bologna di Mihajlović, che dista 5 punti dall’Europa League, e che in casa seppur senza i suoi tifosi, farà di tutto per fare l’ennesimo sgambetto alla Juve, che deve assolutamente vincere se non vuole farsi superare dalla Lazio a -1.