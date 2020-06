SKY – Manolas escluso dai convocati, ma nessun infortunio. Ecco perché non sarà a Verona

Il Napoli in giornata ha diramato la lista dei convocati per la sfida con il Verona. Oltre al lungodegente Kevin Malcuit, l’unico assente per Rino Gattuso nella trasferta del Bentegodi sarà Kostas Manolas.

La redazione di Sky Sport ha fatto chiarezza circa l’assenza greco. Il difensore è rientrato da poco da un infortunio e la sensazione è che sia rimasto fuori dalla lista dei convocati solo per motivi di gestione.

Gattuso non vuole fargli perdere due giorni di lavoro per il viaggio verso Verona, in modo da averlo al meglio per le prossime partite.

FOTO IN EVIDENZA: SSC Napoli