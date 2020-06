Il virologo Crisanti spiega: “Ci sarà certamente una seconda ondata di Coronavirus. Gli asintomatici possono ancora infettare”

Il virologo Andrea Crisanti ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere Veneto spiegando che ci sarà certamente una seconda ondata di Coronavirus. Ecco quanto evidenziato:

“Chi dice che il Coronavirus non infetti più non sa quello che dice. L’infettività va misurata in maniera sperimentale sull’uomo e non c’è nessuna possibilità di farlo. Non esiste nemmeno nessun modello animale per fare esperimenti. Senza numeri sul quale basarci non parliamo di scienza, ma sono solo chiacchiere.

Con le riaperture esiste la possibilità di una seconda ondata, anzi direi che c’è la certezza. La carica virale è diminuita soltanto perché sono state prese delle precauzioni. Secondo i test fatti in Veneto gli asintomatici possono ancora infettare, in alcune malattie come varicella o tubercolosi, gli asintomatici sono più infettivi di chi non presenta sintomi”.