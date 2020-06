MARCA – Ancelotti accusato dal fisco spagnolo: avrebbe evaso tasse per 1 milione di euro

Brutte notizie per Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del Napoli è stato infatti denunciato dalla procura spagnola per reati fiscali contro il Ministero del Tesoro: i fatti risalirebbero al tempo in cui allenava il Real Madrid.

Ancelotti – riferisce Marca – non avrebbe pagato l’imposta sul reddito delle persone fisiche negli anni 2014 e 2015. Avrebbe evaso le tasse per 1.062.079 euro.

Nella denuncia è scritto che tra il 2013 e il 2015 il tecnico ha mantenuto la residenza a Madrid e che ha firmato due contratti con il club: uno per il suo rapporto di lavoro e l’altro relativo al trasferimento dei suoi diritti d’immagine. Nelle dichiarazioni dei redditi, tuttavia, Ancelotti avrebbe registrato la remunerazione del lavoro personale ricevuto dal Real Madrid ma, secondo la procura, “con l’intenzione di eludere irragionevolmente i suoi obblighi con il tesoro pubblico“.