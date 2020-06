La Stampa – Sarri e Pjanic, alta tensione in allenamento. La Juve spinge per il trasferimento

L’edizione odierna de La Stampa, riporta il retroscena tra Sarri e Pjanic, il quale vede il centrocampista bosniaco sempre più lontano da Torino. In queste settimane non ci sono stati chiarimenti, bensì in un allenamento c’è stato un momento di tensione tra calciatore e allenatore. Pesano le differenti visioni tattiche: Pjanic non può garantire 150 palloni giocati a partita, mentre il mercato ha accelerato il divorzio.

Infatti Paratici sta cercando di velocizzare lo scambio con il Barça per Arthur, anche perché il centrocampista brasiliano come sottolinea il quotidiano si sta convincendo a cambiare aria. L’intenzione del direttore sportivo bianconero è di chiudere l’affare addirittura entro il 30 giugno.