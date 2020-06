CASTEL VOLTURNO – Il Napoli prepara la sfida al Verona: Lobotka ha svolto intero allenamento con il gruppo

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Dopo la conquista della Coppa Italia, gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi per la 27esima giornata di Serie A in programma martedì 23 giugno alle ore 19.30.

La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento su circuito e seduta tattica per reparti. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lobotka ha svolto lavoro intero con il gruppo.

FONTE E FOTO: SSC Napoli