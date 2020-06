Mertens e Higuain, il gesto passato inosservato mercoledì: abbraccio al termine della partita

La scena è passata inosservata ai più, ma è tornata a galla nel mondo dei social in queste ore. È accaduto dopo Napoli-Juventus, un gesto di sportività, fair play e anche di amicizia. Dopo la partita, vinta dal Napoli ai rigori, non ci sarebbe neanche il bisogno di ricordare, Dries Mertens è andato ad abbracciare Gonzalo Higuain.

Nel video, ripreso dalla RAI, si vede il fuoriclasse belga andare verso l’ex compagno di squadra Gonzalo, abbracciarlo e rivolgergli alcune parole. Probabilmente di conforto. Non è un segreto che Higuain e Mertens fossero molto legati nei giorni napoletani.

Secondo quanto rivelò il Corriere del Mezzogiorno, Mertens fu informato già ad agosto del 2018 dell’intenzione di Higuain di andare al Chelsea, prima che il Pipita firmasse per il Milan. Gonzalo sarebbe tornato da Sarri solo a gennaio. Una dimostrazione, però, di come i due siano rimasti in contatto negli anni.