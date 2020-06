Tegola Barcellona, lesione al polpaccio per De Jong. Condizioni da valutare in vista della sfida al Napoli

Tegola in casa Barcellona. I blaugrana hanno infatti dovuto registrare l’infortunio di Frenkie de Jong.

Il centrocampista olandese, già assente nell’ultimo match contro il Siviglia, ha accusato una lesione al muscolo soleo della gamba destra. Salterà certamente la prossima sfida contro l’Athletic Bilbao.

Da capire quali saranno le sue condizioni in vista della sfida di ritorno in Champions League con il Napoli. Ricordiamo che, per la gara contro i partenopei, il Barcellona a centrocampo dovrà già rinunciare agli squalificati Busquests e Vidal.