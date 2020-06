Gaetano si destreggia bene da esterno alto contro il Benevento: “Quello che chiede il mister, faccio”

Nell’intervallo di Benevento-Cremonese, DAZN ha intervistato Gianluca Gaetano. Il centrocampista di proprietà del Napoli, tra le altre cose, è stato interrogato sul suo nuovo ruolo. Marco Baroni l’ha infatti impiegato come esterno d’attacco:

Giochiamo contro una squadra forte che palleggia bene, hanno molti punti di vantaggio. Come mi trovo da esterno alto? Quello che chiede il mister, faccio. Il gruppo e la squadra vengono prima.

Effettivamente nei primi 45′ Gaetano si è mosso bene, a dimostrazione di una crescita costante mostrata già nei mesi prima del lockdown. Non è facile per nessuno in Serie B – figurarsi per un classe 2000 – affrontare una corazzata come il Benevento.