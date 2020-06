Condò non crede nella rimonta Champions del Napoli: “Può vincerle tutte, ma la distanza è eccessiva”

L’aveva annunciato Gattuso ai calciatori a centrocampo, dopo la vittoria della Coppa Italia. Tutti radunati, con il tecnico ad indicare il nuovo obiettivo: la conquista della Champions League. Certo, servirà un’impresa eccessiva per accorciare il disavanzo di dodici punti con l’Atalanta.

Paolo Condò, a Sky Sport, è infatti pessimista: “Escludo il Napoli dalla corsa Champions perché la distanza dall’Atalanta è importante, eccessiva. Gli azzurri stanno bene, possono vincere anche tutte le partite, ma servirebbe un crollo verticale dell’Atalanta. Se dovesse fare pochi punti contro Sassuolo e Lazio allora potrà avanzare l’ipotesi di una rimonta del Napoli”.

Tuttavia, le speranze risultano sempre più vane. In questo momento l’Atalanta è infatti in vantaggio per 1-0 contro il Sassuolo.