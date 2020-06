L’intervento dell’Antitrust è risultato decisivo. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, le prossime partite di Serie A non verranno trasmesse in chiaro. Non sarà, dunque, possibile vedere i match del campionato italiano per chi è abbonato a Sky o DAZN. È possibile, però, che gli highlights delle gare di Serie A vengano mandate prima in chiaro, a partire già da lunedì.

