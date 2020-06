GdS- Ronaldo non ha gradito la posizione da centravanti. Espresso il malcontento a Sarri

Non è la solita Juve. Probabilmente perchè quello visto nei primi due match dopo il lockdown, non è il solito Cristiano Ronaldo. Dietro il rendimento non esaltante del portoghese potrebbero però esserci anche motivazioni tattiche.

Ronaldo non è ancora andato in gol dopo il ritorno in campo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ronaldo non avrebbe gradito la posizione da attaccante centrale del tridente offensivo nella sfida contro il Milan, prediligendo una partenza dall’esterno.

Il cinque volte pallone d’oro avrebbe quindi esternato il proprio malcontento a Sarri nell’ultimo allenamento prima della finale di Coppa Italia, ribadendo davanti a tutta la squadra di non avere intenzione di giocare centralmente.

A sbrogliare la matassa, nei prossimi giorni, potrebbe essere il rientro di Higuain che lascerebbe a Ronaldo la libertà di svariare sul fronte offensivo. Il rientro del Pipita sarebbe una buona notizia anche per Paulo Dybala che, schierato da falso nove contro il Napoli, non ha brillato.