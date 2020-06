Roma, Juan Jesus contro la società: “Non mi mettono neanche nella foto, questa è fiducia…”

Sembra sempre più congelarsi il rapporto tra Juan Jesus e la Roma. A renderlo ancora difficile è un episodio sui social che ha sorpreso il giocatore gialloroso.

Infatti, la Roma ha cercato di pubblicare il countdown della partita contro la Samp, del 24 giugno, proponendo per ogni giorno il numero di maglia di un giocatore. Si è iniziati da Dzeko, che ha la numero 9, per poi arrivare al 5 che è il numero del brasiliano. Con suo stupore, la società ha deciso di pubblicare una foto di gruppo e non del singolo giocatore. Questo ha portato al commento ironico del giocatore, appoggiato anche da molti tifosi. Ecco le sue parole:

“Bello che manco la Roma mi metta sul suo profilo. Questo vuol dire fiducia…“