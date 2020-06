NAPOLI, RITIRO A CASTEL DI SANGRO – Il ritiro estivo a Dimaro è saltato, malgrado il Napoli avesse un contratto per l’estate 2020 e quella del 2021. Gli azzurri, a questo punto, potrebbero optare per un ritiro in una località più vicina e con durata più breve. Dove? A Castel Di Sangro. È di oggi infatti la notizia di un blitz di Aurelio De Laurentiis in Abruzzo.

NAPOLI RITIRO CASTEL DI SANGRO, IL BLITZ DI ADL

Insieme a lui, presenti il presidente della FIGC Gravina, il presidente della regione Mario Marsilio e l’assessore Mauro Febbo. A riferire la notizia è Il Centro. De Laurentiis ha visitato le strutture e lo stadio Teofilo Patini, che ha ospitato già diverse partite della Nazionale Under-21.

Per quanto riguarda la data, invece, indicativamente sarà un arco di tempo che andrà da fine agosto all’inizio di settembre. Poco più di dieci giorni, probabilmente, per preparare la nuova stagione ravvicinata, che dovrà iniziare a metà settembre.

