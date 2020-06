Insigne, l’agente: “Era molto felice per la vittoria. Sul rinnovo è prematuro parlare”

Il nuovo procuratore del Napoli, Vincenzo Pisacane, è intervenuto ai microfoni di TuttomercatoWeb. Ecco quanto dichiarato:

Cosa le ha detto il suo assistito dopo la vittoria?

“Insigne era felice dopo la vittoria. Ho visto nei suoi occhi grande gioia. Abbiamo gioito, non c’è neanche stato il tempo di parlare”.

Insigne ha scelto lei da poco tempo. Come è nato il rapporto professionale?

“Lo conosco da qualche anno. Era un amico. Mi ha parlato della sua rottura con il precedente agente. Abbiamo fatto una chiacchierata e poi mi ha comunicato di aver scelto me. Un giocatore così importante poteva prendere chiunque, sono contento che la scelta sia ricaduta su di me. È stato motivo d’orgoglio. Rappresentare un giocatore come lui all’età che ho, mi gratifica”.

Rinnoverà con il Napoli?

“Ha un contratto fino al 2022. Non si può mai sapere quello che può succedere. È molto legato alla società e alla piazza. Oggi è prematuro parlare del contratto, manca ancora tempo”.

La nota stonata: l’assembramento dei tifosi dopo la partita.

“Ho letto le parole del Sindaco De Magistris, a Napoli non ci sono contagi da una settimana. Ma non ho visto di buon occhio neanche io quella marea di persone… In quel momento si è pensato solo a tifare lasciandosi prendere la mano. Spero che ciò non porti nel tempo brutte novità”.

Un trofeo importante per il Napoli, ma anche il sorriso ritrovato per il ritorno delle partite.

“Rivedere le squadre in campo è stata un’emozione. Sembra di vivere un po’ le prime partite dopo il ritiro. Il calcio è aggregazione, per un’ora e mezza pensi ad altro e in un momento del genere avere una distrazione può far dimenticare i problemi di chi non sta passando un buon momento”.

Quali conseguenze sul mercato dopo la pandemia?

“Con la ripresa mi auguro che non ci siano grosse perdite per i club e che non ci siano problemi per i pagamenti. Credo che qualcuno ci stia anche un po’ marciando. Ci sono società che non pagano i procuratori da anni, ritengo di pessimo gusto trovare una scusa in un momento del genere”.

Tutino: quale futuro?

“Dopo sei mesi al Verona è tornato a rivivere ad Empoli. Mi auguro che torni ad essere esplosivo da subito”.

Contini?

“Sta facendo benissimo. Non mi aspettavo che potesse diventare così forte, il Napoli vuole tenerlo in rosa il prossimo anno. Ho dovuto mio malgrado bloccare il mercato”.