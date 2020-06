Napoli, festa grande per la Coppa Italia: parte il coro da brividi per Callejon

Ieri sera l’intera squadra si è riunita in una cena per festeggiare la Coppa Italia. Tra i tanti momenti di allegria c’è stato un coro verso José Callejon da parte dei suoi compagni. Il giocatore, in lacrime dopo la gara, sta ancora pensando al rinnovo con il club azzurro visto la sua tentazione di ritornare in Spagna. Il giocatore è col Napoli dal 2013 ed oramai è entrato nel cuore dei tifosi. Nonostante i suoi ripensamenti, i suoi compagni gli fanno sentire la loro vicinanza. Ecco il video della serata:

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI