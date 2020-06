VIDEO SN – Ripresa degli allenamenti: i calciatori del Napoli sono arrivati al San Paolo

Smaltita la sbornia per la vittoria contro la Juventus in finale di Coppa Italia, per il Napoli è già tempo di pensare al futuro. La squadra deve preparare il ritorno in campionato contro il Verona.

Ecco perché oggi i calciatori si sono ritrovati allo stadio San Paolo per effettuare l’allenamento. Ricordiamo che questa sera è prevista una cena tra tutti i membri della squadra per festeggiare il successo in coppa. Di seguito l’arrivo dei calciatori allo stadio.

ECCO IL VIDEO:

https://www.instagram.com/p/CBnu_cri62_/