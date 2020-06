Napoli interessato a Veretout e Faraoni: possono arrivare in un caso

CALCIOMERCATO NAPOLI – Alfredo Pedullà, collega esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Sport Italia nel corso della trasmissione “Speciale Calciomercato”, condotto da Michele Criscitiello. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha un nome in mente per sostituire Allan. Jordan Veretout piace molto a Gattuso che lo vede come uomo ideale per il suo centrocampo. In caso di partenza del brasiliano partirebbe l’assalto al giocatore della Roma e la trattativa sarebbe agevolata dalla situazione societaria della squadra della capitale”.

“Nel caso poi, il Napoli non dovesse riuscire a rinnovare Hysaj, piace tanto Faraoni del Verona“.