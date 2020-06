Il retroscena di Repubblica: il quinto rigorista per il Napoli era Allan. Oggi allenamento al San Paolo

L’entusiasmo per la vittoria in Coppa Italia ha fatto passare in secondo piano un dato riguardate i calci di rigore battuti dagli azzurri. Della sequenza di 5 penalty il Napoli ne ha battuti soltanto 4. Ebbene l’edizione odierna di Repubblica rivela che il quinto rigorista indicato da Gattuso era Allan, una curiosità sulla notte che ha portato il trofeo della coppa nazionale a Castel Volturno.

Intanto oggi il Napoli riprendere gli allenamenti, che verranno effettuati al San Paolo. Sempre in giornata previsto un nuovo giro di tamponi. Il tredicesimo per gli azzurri.